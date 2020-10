Com nova sede em Três Lagoas, MSGás aposta em novos negócios

MS Gás - ( Foto: MSGás)

Com quase 11 mil clientes, a Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás) inaugurou, em Três Lagoas, nesta terça-feira, dia 20 de outubro, a sede própria da empresa. Um prédio de 700 m2, onde foram investidos R$ 3 milhões.

O Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel participou da cerimônia e explicou que o novo prédio simboliza todo o investimento que o Estado está fazendo no município.

No escritório da MSGás de Três Lagos está disponível um verdadeiro show room das tecnologias inovadoras que funcionam com gás natural. O combustível é utilizado nos sistemas de ar condicionado e no gerador de energia do prédio, além de ser fonte de energia de aparelhos como churrasqueira, fogão e chuveiros.

Entre os novos clientes já prospectados para a empresa está o Hospital Regional de Três Lagos, que está em fase final de obras.

Recentemente, o shopping de Três Lagoas entrou em funcionamento já utilizando o gás natural ofertado pela MSGás como fonte de energia.