Com mais de 200 mil empreendedores em MS, Impostos do Simples Nacional será cobrado em outubro

Empreendedores terão até outubro para pagar - (Foto: Fernando Frazão/ABrasil)

Micro-empresários e empreendedores de Mato Grosso do Sul, precisam se atentar aos prazo estipulado do Imposto Simples Nacional, pois os pagamentos prorrogados dos tributos federais dos meses de março, abril e maio, deverão ser pagos a partir de outubro. Após seis meses de prorrogação devido à pandemia, o governo federal não sinalizou que fará um novo adiamento. O Governo Federal extendeu o prazo devido a crise do coronavírus que afetou diversos negócios do País.

MS tem uma média de 213.305 empreendedores, sendo 151.593 de microempreendedores individuais (MEI) e 61.712 de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Em todo o país, são 17,72 milhões, sendo 10,6 milhões MEI e 7,08 milhões de ME e EPP.

No caso das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) optantes do regime especial, apenas o tributo federal foi prorrogado por seis meses, voltando a ser cobrado em outubro. Já os impostos estaduais (ICMS) e municipais (ISS) apurados pelo Simples Nacional foram adiados por três meses: de abril, maio e junho, respectivamente, para julho, agosto e setembro. Desta forma, já houve o pagamento cumulativo da guia destes meses.

“Ao efetuar o pagamento em dia, o empresário evita uma série de problemas e ganha benefícios, como a liberação de crédito pelas instituições bancárias, que liberam com juros menores quando não há restrição creditícia. Outra vantagem é assegurar a previdência social, além do lucro, pois ao pagar os impostos em dia, não haverá cobrança de juros e multas, portanto haverá um lucro maior”, destaca o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro.

MEI - No caso dos microempreendedores individuais, todos os tributos do Simples Nacional foram prorrogados, incluindo o federal, estadual e municipal. O acerto referente aos meses de março, abril e maio deste ano foi transferido para outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Vale lembrar que a guia é cumulativa, ou seja, o empreendedor deve pagar a do mês atual e a referente à prorrogação.