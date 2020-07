Com covid, PIB da Zona do euro sofre contração histórica de 12,1% no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 12,1% no segundo trimestre de 2020 ante os três meses anteriores, sofrendo a maior contração numa série histórica iniciada em 1995, em meio ao impacto da pandemia da covid-19, segundo dados preliminares divulgados nesta Sexta-feira (31) pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

Em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB do bloco registrou um tombo de 15% entre abril e junho. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam quedas menores, de 11,3% na comparação trimestral e de 14% no confronto anual.

A Eurostat também revisou a retração do PIB da zona do euro no primeiro trimestre ante o quarto trimestre de 2019, de 3,8% para 3,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.