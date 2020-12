Com apoio da Funtrab, trabalhadores com mais de 50 anos conseguem recolocação no mercado de trabalho

Funtrab - ( Foto: Nilton Fukuda/Estadão)

O ano de 2020 está quase no fim, atípico por conta da pandemia, mas para algumas pessoas que estão na faixa etária de 50 a 60 anos e buscaram uma recolocação no mercado de trabalho, foi um ano de oportunidades, proporcionadas por meio da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab).

O serviço de intermediação de mão de obra registrou em 2020 nas 33 agências públicas de empregos, 6.182 pessoas encaminhadas para as vagas de trabalho no Estado, destinadas para essa faixa etária.

De acordo com os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a expectativa de vida dos brasileiros em 2019 foi de 76,6 anos, as pessoas vivem mais. No Estado a expectativa de vida segue a média nacional com 76,3 anos.

A Funtrab disponibiliza o setor de psicologia do trabalho, que atua de maneira diferenciada, oferecendo um serviço especializado no recrutamento de mão de obra.

“Nosso trabalho é fazer a ponte entre as empresas e os trabalhadores, as pessoas com mais idade têm vários pontos positivos, dentre eles a experiência e o comprometimento”, pontuou Jorge Luiz, psicólogo da Funtrab.

Os 33 municípios que registram o quantitativo de 6.182 pessoas com idade de 50 a 60 anos encaminhadas são : Campo Grande (2.514 pessoas), Corumbá (57), três Lagoas (511), Dourados (1.123), Ribas do Rio Pardo (11), Coxim (14), Paranaíba (16), Costa Rica (38), São Gabriel do Oeste (86), Jardim (98), Ponta Porã (259), Sonora (31), Nova Andradina (191), Aquidauana (151), Aparecida do Taboado (65), Rio Brilhante ( 81), Naviraí (144), Miranda (69), Maracaju (59), Nova Alvorada do Sul (55), Ivinhema (73), Bataguassu (13), Caarapó (51), Sidrolândia (105), Cassilândia (27), Batayporã (46), rio Verde (38), Itaquiraí (45), Guia Lopes da laguna (23), Amambai (21), Chapadão do Sul (3), Iguatemi ( 117), Eldorado (27).