Mesmo na pandemia 12 mil conseguem emprego em MS

Emprego - (Foto: Agência Brasil)

Mesmo com a instabilidade econômica de 2020, causada pela pandemia de coronavírus, 12.065 pessoas conseguiram emprego formal em Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Trabalho do Estado (Funtrab).

As contratações foram feitas de 1° de janeiro a 31 de outubro, conforme dados extraídos da base de dados Intermediação de Mão de Obra (IMO), gerenciada pela Funtrab em parceria com o Ministério da Economia.

No mesmo período, 256.729 pessoas foram atendidas pela Fundação de Trabalho de MS, seja a procura de emprego ou de outros serviços.

Relatório recente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que Mato Grosso do Sul possuía 129 mil desempregados no trimestre que terminou em agosto.

Para diminuir esse número, a Futrab desenvolve dois projetos de qualificação profissional destinados aos sul-mato-grossenses. A ideia é ofertar cursos online e presencial, de forma gratuita, para quem precisar.

Antes da pandemia de coronavírus, a Fundação certificou 149 trabalhadores nos cursos de auxiliar administrativo, desenvolvimento pessoal, cabeleireiro, técnico de vendas e elaboração de contratos. Os números são de fevereiro e março deste ano.