Com 635 empresas abertas em novembro, resultado do ano já é o melhor dos últimos 7 anos

Jucems - (Foto: SEMAGRO)

Mato Grosso do Sul ganhou 7.316 novas empresas entre janeiro e novembro de 2020. O resultado é o maior desde 2013 e, com os dados de dezembro, o Estado pode atingir um recorde histórico. Os números são da Jucems (Junta Comercial do Estado), órgão vinculado a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Em novembro foram constituídas 635 novas empresas, sendo 399 do setor de serviços, 213 de comércio e 23 indústrias. Os números de fechamento seguem a tendência de abertura, com 304 negócios extintos em novembro.

O transporte rodoviário de cargas representou 23 das 635 empresas abertas em novembro, seguido pelo comércio varejista de vestuário e acessórios com 18 empresas. Serviços de engenharia representaram 16 negócios enquanto que o comércio varejista de peças para veículos, holdings de instituições não-financeiras e lanchonetes, abriram 14 unidades cada.

Em Campo Grande estão localizadas 41,1% do total de empresas abertas em novembro, seguido por Dourados com 10,87% e Ponta Porã com 3,78%. O quarto município que mais abriu empresas foi Três Lagoas com 3,78%.

“Mesmo em situação de pandemia, o bom cenário para negócios no nosso Estado, a estabilidade econômica e a base no agronegócio favoreceram a abertura de empresas. A Jucems também promoveu um avanço tecnológico, com o registro automático que permite a abertura e fechamento de empresas online, o que tem impactado nos números”, explica o diretor-presidente da Jucems, Augusto de Castro.