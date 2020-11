Com 13 agências abertas em MS, Caixa libera hoje saque de FGTS para nascidos em novembro e dezembro

O saque poderá ser realizado hoje - (Foto: André Melo/Myphoto Press/Estadão)

A Caixa vai abrir 13 agências neste sábado (14) em Mato Grosso do Sul das 8h às 12h para atender o público que vai receber o auxílio emergencial e o saque emergencial do FGTS. Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em março do Ciclo 3 e 4, e do saque emergencial do FGTS nascidos em novembro e dezembro poderão sacar a quantia.

Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

O estimado é que cerca de 9,6 milhões de pessoas poderão movimentar R$ 6 bilhões com o saque emergencial do FGTS. O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo.

Em todo o País, 772 agências estarão abertas para atender aos trabalhadores que queiram sacar os recursos. A relação das unidades que abrirão pode ser conferida no site da Caixa.