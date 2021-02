CODECON aprova projetos que resultarão em 170 novos empregos na Capital

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande CODECON realizou, nessa terça-feira (9), a primeira reunião ordinária da atual gestão - Foto: Divulgação/Assessoria

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande – CODECON realizou, nessa terça-feira (9), a primeira reunião ordinária da atual gestão. Foi a reunião de número 182, com presença de 10 conselheiros e presidida pelo secretário da Sedesc, Herbert Assunção.

O calendário de reuniões do Codecon aprovado no final do ano passado prevê 11 reuniões ordinárias ao longo de 2021, mais as extraordinárias. E a primeira reunião extraordinária deste ano já está marcada para o dia 18, quinta-feira da próxima semana.

Na reunião de hoje foram aprovados cinco projetos, prevendo investimentos na casa de R$ 49,6 milhões e criação de 170 novos empregos diretos.

Segundo o secretário da Sedesc, Herbert Assunção, ficará mais vantajoso empreender em Campo Grande. “Com a reformulação da Lei do Prodes será possível democratizar os incentivos oferecidos às empresas pela Prefeitura, ampliando o leque de empresas beneficiadas a partir da desburocratização da nova lei”.

PROJETOS

As cinco empresas que tiveram seus pedidos aprovados e receberão os benefícios solicitados são as seguintes;

• Bruno G. Marola Eireli – Comércio varejista de produtos alimentícios e outros. O investimento fixo da empresa será de R$ 850 mil, com promessa de criar 15 empregos;

• Shift Fitness Academias de Ginástica e Participações S.A – Academia de ginástica, que pretende investir R$ 5,9 milhões e criar 35 novos empregos;

• Alves e Frandaloso Ltda. – Restaurante. O investimento fixo aqui será de R$2,6 milhões com promessa de criar 30 novos empregos.

• Emerald Serviços Médicos Ltda. – Atividade médica ambulatorial. Investimento fixo de R$ 38,216 milhões para criar 70 novos empregos.

• Transportadora Campeão Ltda. – Transporte rodoviário de produtos perigosos e outros. O investimento será da R$ 2 milhões, para criar 20 novos empregos diretos.

O projeto da Nova Lei do Prodes será apreciado oportunamente pela Câmara Municipal. De 2017 a 2020 o Codecon aprovou projetos com previsão de quase R$ 835 milhões em investimentos e criação de 4.876 novos empregos diretos.