CMN simplifica o crédito para atendimento a cooperados

CMN definiu limite de crédito específico por agricultor familiar (R$ 165 mil) em investimento para o setor leiteiro - (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 28, uma simplificação nas regras das linhas de crédito oferecidas por cooperativas de produção agropecuária para a compra de insumos.

A partir de 1º de março, as cooperativas poderão encaminhar as informações referentes à aquisição de insumos e aos cooperados atendidos até 120 dias antes da data de vencimento da operação.

De acordo com o Banco Central, a mudança torna o processo mais simples, fluído e com a manutenção do controle por parte do regulador.