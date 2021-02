CMN autoriza BC a estender prazo de contrato de swap com o Fed

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou na quinta-feira, 25, em reunião ordinária, o Banco Central a estender o prazo de contrato de swap com o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A data do contrato passou de 31/3/2021 para 30/9/2021.

"Em 19/3/20, o Banco Central do Brasil e o Federal Reserve já haviam anunciado o estabelecimento de uma linha de swap de liquidez em dólares americanos no montante de US$ 60 bilhões, ampliando a oferta potencial de dólar no mercado doméstico", pontuou o BC em nota publicada nesta sexta-feira, 26.

Esta linha de swap, que não chegou a ser utilizada pelo BC, serve como uma alternativa de liquidez em dólares para a autarquia brasileira em caso de necessidade. O contrato foi estabelecido no início da pandemia do novo coronavírus. Agora, seu prazo foi prorrogado.

"Esta linha não implica condicionalidades de política econômica e amplia os fundos e instrumentos disponíveis para as operações de provisão de liquidez em dólares pelo BC", disse a autarquia. "A linha de liquidez soma-se ao conjunto de instrumentos disponíveis do BC para lidar com a alta volatilidade dos mercados em decorrência da pandemia da covid-19."