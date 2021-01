Clientes de MS cadastrados na Tarifa Social podem parcelar conta de luz em até 12x

Conta de luz da Energisa - (Foto: Divulgação)

Com a finalização da medida provisória que suspendia o corte de energia elétrica para clientes cadastrados na Tarifa Social, a Energisa prorrogou as condições especiais de negociação para esse público. É possível parcelar as contas em até 12x no cartão de crédito sem sair de casa, pelos canais digitais da empresa.

Caso o cliente não tenha cartão de crédito, é possível também fazer o parcelamento direto na fatura de energia, com número de prestações a ser negociada. A equipe de atendimento da Energisa irá buscar a melhor condição para que ele pague suas contas de maneira que fique confortável com as condições propostas.

A negociação pode ser feita sem o cliente sair de casa, pelos canais digitais da empresa, como a Gisa (Whatsapp) e o app Energisa On. Para pagamentos à vista, há a isenção de juros e encargos. Outro meio para o pagamento é o cartão do auxílio emergencial do Governo Federal. Caso o cliente já tenha pago a conta, ele deve mandar o comprovante de pagamento também para a Gisa (Whatsapp).

Em março de 2020, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL suspendeu o corte de energia elétrica por atraso no pagamento em todo o Brasil por três meses por causa da pandemia da COVID-19. No fim desse prazo, em julho, a agência prorrogou para o dia 31 de dezembro o fim dessa medida para os clientes cadastrados na Tarifa Social. O decreto, aprovado pelo Congresso Nacional, foi instituído visando mitigar as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus.

Negociações sem sair de casa - Para negociar pela Gisa, assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavraParcelamentoe dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual emwww.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento.

Serviço