China: preço médio de moradias novas sobe 0,34% em setembro ante agosto

Os preços médios das moradias novas na China continuaram subindo em setembro, embora em um ritmo mais lento em relação ao mês anterior, à medida que Pequim começa a conter o superaquecimento do mercado imobiliário. O preço médio das casas novas em 70 cidades subiu 0,34% em setembro ante agosto, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 20, pelo Departamento Nacional de Estatísticas. Os preços médios subiram 0,56% em agosto. Na comparação anual, o indicador aumentou 4,52% em setembro em relação ao ano anterior, em comparação com um aumento de 4,72% em agosto.

Os preços das casas novas subiram em 59 das 70 cidades em setembro em relação ao ano anterior, o mesmo que em agosto. Enquanto isso, os preços das moradias novas aumentaram em 55 das 70 cidades em setembro em relação ao mês anterior. "O aumento de preços no mercado imobiliário em 70 cidades grandes e médias caiu ligeiramente", disse Kong Peng, chefe estatístico da divisão urbana do Departamento.

Os preços das casas em todas as quatro cidades de primeiro nível aumentaram em setembro. Os preços em Pequim aumentaram 0,3% em relação ao ano anterior, e os de Xangai aumentaram 0,5%. Os preços em Guangzhou e Shenzhen aumentaram 0,6% e 0,4%, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.