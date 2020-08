China: PBoC adota novas taxas de referência para mercados financeiros - (Foto: SynthEx/shutterstock)

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês)) anunciou nesta segunda-feira (31) que vai tornar as taxas de recompra interbancárias de instituições depositárias numa referência para determinar preços no sistema financeiro do país, em um novo passo de sua reforma das taxas de juros.

Em documento publicado em sua página na internet, o PBoC disse que vai usar as novas taxas de referência para estabelecer preços de dívida de taxa variável e produtos de swap, que são normalmente negociados nos mercados de bônus chineses.

O BC chinês informou ainda que vai encorajar instituições financeiras a usar a nova referência para determinar os juros de certificados de depósitos do mercado interbancário doméstico.

O PBoC afirmou esperar também que organizações estrangeiras usem a nova referência para ativos denominados em yuan, ressaltando que a moeda chinesa tem sido cada vez mais utilizada globalmente como moeda de reserva.