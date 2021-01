Central do IPTU de Campo Grande atenderá população até as 16h sem interrupção

Em pagamentos à vista contribuintes tem 20% de desconto. - (Foto:PMCG) - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS

A Central de Atendimento do IPTU funcionará das 8h às 16h ininterruptamente até dia 11 de janeiro para melhor atender os contribuintes, informou a Prefeitura de Campo Grande.

O prazo para pagamento à vista é dia 10 de janeiro e assim ter direito a 20% de desconto. Quem preferir parcelar em dez vezes terá desconto de até 5% sobre o valor total do IPTU até a data de vencimento.

O desconto só é concedido no pagamento do IPTU e Taxa do exercício de 2021 para quem não tem débitos com a Fazenda Pública Municipal de qualquer natureza, inscritos em dívida ativa e que o pagamento seja efetuado até as datas de vencimento.

Aqueles em que o tributo custa até R$ 50,00 deve ser pago em parcela única. Já os valores acima de R$ 500,00 podem parcelar em até dez vezes. Cada parcela do tem vencimento para o dia 10 de cada mês, iniciando em janeiro e com término em outubro.

Para quem precisa antecipar a quota, as guias de pagamento poderão ser emitidas no site da Prefeitura na opção IPTU e imprimir seus débitos.