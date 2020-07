CE reitera que EUA suspendam 'tarifas injustificadas' após anúncio da Airbus

Europeus e americanos se enfrentam na OMC há décadas - (Foto: Reprodução)

A Comissão Europeia (CE), órgão executivo da União Europeia (UE), reiterou publicamente nesta sexta-feira (24) que os Estados Unidos devem suspender algumas tarifas sobre exportações do bloco. A fala vem após a Airbus alterar contratos com França e Espanha, visando encerrar uma disputa história entre americanos e europeus em torno de subsídios para a fabricação de aviões na Organização Mundial do Comércio (OMC).

"A decisão da Airbus elimina qualquer motivo para os EUA manterem suas contramedidas sobre as exportações da UE e é um forte argumento para uma solução rápida da disputa de longa data", afirma o órgão, em nota enviada à imprensa. "Tarifas injustificadas para produtos europeus não são aceitáveis, e, com a conformidade no caso da Airbus, insistimos que os Estados Unidos suspendam imediatamente essas tarifas injustificadas", completa o comissário para Comércio do bloco, Phil Hogan.

De acordo com Hogan, caso os EUA não retirem suas tarifas após o aceno europeu, a Comissão Europeia apelará para a mediação de órgão internacionais.

Europeus e americanos se enfrentam na OMC há décadas. Enquanto a União Europeia acusa os EUA de fornecerem apoio excessivo à fabricante de aviões Boeing, os EUA criticam o bloco de fazer o mesmo com a Airbus. O conflito já resultou na imposição mútua de uma série de tarifas. A decisão da fabricante europeia pode pôr fim à divergência ou atenuá-la.