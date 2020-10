Casa Branca: negociações por novo pacote fiscal desaceleraram, mas não terminaram

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou nesta segunda-feira que as negociações entre governo e oposição por um novo pacote fiscal nos Estados Unidos "certamente desaceleraram", mas garantiu que as discussões ainda estão em andamento. "Os presidentes de comitês nos dois lados estão se encontrando e discutindo vários aspectos, como empréstimo a pequenas empresas", disse.

Kudlow argumentou que, embora republicanos e democratas estejam mais perto de um acordo, ainda há divergências importantes.

"Nossa equipe acredita que deve haver mais concessões do lado da Câmara dos Representantes", explicou, acrescentando que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, deve voltar a conversar nesta segunda-feira com a presidente da Câmara, Nancy Pelosi.