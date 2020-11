Candidatos se comprometem com gestão pública transparente e apoio ao empreendedorismo

Os candidatos se comprometeram a incentivar o empreendedorismo, visando o desenvolvimento econômico - (Foto: Arquivo)

Entre os candidatos aos cargos de prefeito e vereador de Mato Grosso do Sul, 64 se comprometeram a realizar uma gestão pública e transparente, apoiando o empreendedorismo. Até esta sexta-feira (6), apenas o grupo aderiu ao termo de compromisso disponível no site do Candidato Empreendedor.

Do número total, 14 são candidatos a prefeito e 50 candidatos a vereador. Ao aderir o termo, eles se comprometem com uma gestão eficiente e transparente nos gastos públicos, medidas de combate a corrupção, além de incentivo ao empreendedorismo, visando o desenvolvimento econômico.

Para o diretor de Operações do SEBRAE/MS, Tito Estanqueiro, a gestão pública tem papel fundamental no apoio ao empreendedorismo.

“Mais do que uma gestão transparente e comprometida com a sociedade, precisamos de candidatos comprometidos com a proposta de desenvolvimento econômico dos nossos municípios, gerando emprego e renda. Nosso dever, como a população, é priorizar gestores que se comprometam com essas medidas”, disse.

Além do termo, a plataforma Candidato Empreendedor reúne conteúdos que mostram como apoiar os pequenos negócios durante o mandato. A iniciativa é do Sebrae/MS em parceria com a Rede de Controle da Gestão Pública/MS.