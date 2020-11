Campos Neto fala sobre PIX e educação financeira

Na Semana Nacional de Educação Financeira, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, participa do programa A Voz do Brasil.

Para Campos Neto, o acesso a conteúdos sobre educação financeira gera um aprendizado contínuo e é especialmente importante neste momento em que as famílias ainda sofrem os efeitos da pandemia de covid-19.

Campos Neto também comenta sobre ações para promover o crescimento econômico e participação cada vez maior da iniciativa privada na economia do país; faz avaliação do PIX, novo sistema de pagamentos e transferências instantâneas, gratuito para pessoas físicas; e fala sobre a possibilidade do open banking.

Acompanhe ao vivo

Mais de 6,3 mil ações estão previstas na Semana Nacional de Educação Financeira

Com tema Resiliência Financeira: como Atravessar a Crise?, o Banco Central (BC) realiza a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana Enef) até domingo (29). A agenda completa está disponível no site semanaenef.gov.br.

O evento é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira criado em junho desse ano, em substituição ao Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef), para promover ações sobre o tema no país, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef).

O BC ainda disponibilizou em seu site uma página especial sobre educação financeira em tempos de coronavírus, com dicas, informações e links relevantes para o cidadão reorganizar sua vida financeira nesse período. Leia mais