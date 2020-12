Campo Grande tem inflação 4,3% menor no mês de novembro

Mercados - (Foto: Ari Ferreira/Estadão)

Campo Grande registrou uma inflação de 0,87% no mês de novembro, um índice 4,3% menor que no mês anterior quando bateu 0,91%. Conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o maior aumento foi destinado ao grupo de alimentação e bebidas com 2,74%, os dados foram divulgados hoje (8), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar da inflação 4,3% menor no índice geral, o destaque foram as bebidas, que registraram um aumento de 50,5% em seus preços em relação a outubro. Na capital, a segunda maior aceleração veio pelos transportes, sendo 1,12% maior.

De acordo com o IBGE, o grupo de alimentos sofreu principalmente devido às altas mais intensas, em alguns itens do subgrupo alimentos para consumo no domicílio, a exemplo do repolho que mostrou um aumento de 48,99% e da batata-inglesa 40,69%.

No quesito transportes, o subgrupo que mais chamou a atenção foi o transporte por aplicativo, que ficou em média 9,41% mais caro.

Porém, os artigos para residência (-0,56%) e habitação (-0,45%) fecharam em queda na cidade, os computadores foram o destaque das baixas nos artigos para a residência, sua inflação diminuiu 3,42%, seguido pelos tapetes com 2,62%. Já na habitação, os preços de amaciantes e alvejantes tiveram baixa de 3,34%.