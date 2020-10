Campo Grande registra alta de 3,41% no IPCA da energia elétrica

Energia elétrica - (Foto: Marcelo Min/Estadão)

Campo Grande foi destaque no balanço divulgado pelo IBGE, nesta sexta-feira (9), no quesito energia elétrica, a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês de setembro, foi de 3,41%, de acordo com a instituição houve aumento na alíquota de PIS/COFINS.

Quando o comparativo chega a índices regionais, de 16 regiões pesquisadas pelo instituto, todas apresentaram alta em setembro, a maior foi registrada na Capital de Mato Grosso do Sul, um total geral de 1,26%. Em função dos produtos Campo Grande registrou uma alta de 6,63% na carne, e 2,69% na gasolina.

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)

Nos índices regionais do INPC a variação positiva do município de Campo Grande bateu 1,59%, apresentado assim o maior resultado de todas as regiões, de acordo com o IBGE a alta foi em função das elevações de preço observadas em quatro componentes, Arroz (17,33%), Carnes (6,66%), energia elétrica (3,55%) e gasolina (2,69%).

Brasil

O mês de setembro apresentou alta de 0,64% acima da taxa registrada em agosto, segundo o instituto, esse é o maior resultado desde 2003, quando o IPCA foi de 0,78%. O grupo de alimentação e bebidas registrou a maior variação (2,28%).

Para o IBGE a aceleração observada se deu especialmente em função dos alimentos para consumo em domicílio, cujo os preços subiram 2,89% na comparação com agosto, os destaques dos preços vão para o óleo de soja com um aumento de 27,54% e Arroz com 17,98% que já acumulam altas no ano de 51,30% e 40,69% respectivamente.