Campo Grande é o sétimo município de MS que mais abriu vagas na indústria até setembro

Nos primeiros nove meses do ano, Campo Grande foi a sétima cidade de Mato Grosso do Sul que mais abriu vagas de emprego no setor indústrial do Estado com 329 vagas. Os destaques ficam para Dourados (1.515), São Gabriel do Oeste (542), Sidrolândia (462), Naviraí (440), Rio Brilhante (403), Campo Grande (329), Três Lagoas (310), Caarapó (267), Itaquiraí (259), Aparecida do Taboado (252), Angélica (197), Fátima do Sul (194), Brasilândia (192), Água Clara (180) e Nova Andradina (167).

Hoje a atividade industrial responde por 19,6% de todo o emprego formal existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás dos setores de Serviço, que emprega 195.671 trabalhadores com participação equivalente a 29,1%, e da Administração Pública, com 145.104 empregados ou 21,6%.

No total foram 6.242 novas vagas de emprego no período de janeiro a setembro deste ano mesmo com a pandemia mundial da Covid-19, conforme aponta levantamento realizado pelo Radar Industrial da Fiems. Na prática, a indústria mantém a condição de maior gerador de postos formais de trabalho no Estado em 2020.

Na avaliação apenas do mês de setembro deste ano, as indústrias sul-mato-grossenses abriram 882 novas vagas, demonstrando que a atividade encerrou o mês com o total de 131.542 trabalhadores empregados, indicando um aumento de 4,98% em relação ao fechamento do ano anterior, quando o contingente ficou em 125.300 funcionários.

Os dados revelam que as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a setembro foram abate de suínos (+1.568), abate de aves (+1.025), construção (+767), fabricação de celulose (+695), fabricação de açúcar (+638), preparação de subprodutos do abate (+531), abate de bovinos (+454), fabricação de óleos vegetais (+272) e fabricação de etanol (+219).

“No período avaliado, foi registrado um crescimento de 101% no total de vagas abertas pela indústria em Mato Grosso do Sul, quando comparado com o mesmo intervalo do ano anterior. São 6.242 novas vagas de janeiro a setembro de 2020, contra 3.109 no mesmo período de 2019”, analisou o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende.