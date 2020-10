Campanha de recuperação de crédito Nome Limpo da ACICG começa dia 9 de novembro

Renegociação de dívidas já chegou a R$ 300 milhões em 15 edições - Arquivo

Começa no dia 9 de novembro a campanha de recuperação de crédito Nome Limpo, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG),que entra na sua 15ª edição. As empresas interessadas em oferecer condições especiais para seus clientes inadimplentes negociarem suas dívidas devem procurar a entidade até o dia 30 de outubro, sem pagar taxa de adesão.

Para que as negociações entre as empresas e os consumidores ocorram com total segurança, a Associação Comercial estendeu a duração da campanha, que seguirá até o dia 11 de dezembro. "Estamos vivendo um ano atípico, mas precisamos continuar apoiando a retomada da economia. Por isso, a Associação Comercial estruturou um plano para que a campanha Nome Limpo, que já é tradicional na cidade, ocorra de forma segura e satisfatória", explica a gerente de negócios da entidade, Letícia Ribeiro.

Neste ano, os conciliadores vão conduzir as audiências por videoconferência, e os representantes das empresas credoras também podem optar por participar de forma online. Os clientes convidados a negociar suas pendências vão se dirigir até a Associação Comercial, com horário agendado, e deverão seguir as recomendações de segurança que serão instruídas durante o agendamento, e reforçadas no local por uma equipe responsável.

Para participar, as empresas interessadas em oferecer aos seus clientes oportunidades diferenciadas para a negociação de dívidas devem procurar a Associação Comercial até o dia 30 de outubro, em sua sede localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro, ou entrar em contato pelos telefones (67) 3312-5063 e 9.9660-5033.

A partir das informações fornecidas pelas empresas participantes, a ACICG vai convidar os consumidores inadimplentes para as negociações via e-mail, telefone, SMS e também por carta. As empresas contarão com o apoio de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça (TJMS), para a realização das audiências de negociações dos débitos, entre outros benefícios.

Nome Limpo - Ao longo de suas 15 edições, a campanha já recuperou mais de R$ 300 milhões para as empresas participantes. A campanha de recuperação de crédito possibilita às empresas o recebimento e regularização dos créditos perdidos, a reativação de clientes antigos e, ainda, contribui para o aquecimento do mercado para as compras de Natal. "Esses fatores somados ao desejo das pessoas de regularizarem sua situação financeira, e à liberação do 13º salário gera excelentes resultados fazendo com o que o dinheiro volte a circular na economia local", finaliza a gerente de negócios da ACICG, Letícia Ribeiro.