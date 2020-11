Camex zera alíquotas do imposto de importação de bens de capital e de informática

IPC (Inflação de preços ao consumidor) - (Foto: Alex Silva/Estadão)

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) aprovou resolução, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 16, que altera para zero por cento alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre bens de capital, na condição de ex-tarifários.

Em outra resolução, também publicada nesta , o Gecex altera para zero por cento as alíquotas do imposto de importação incidentes sobre bens de informática e telecomunicações, também na condição de ex-tarifários.