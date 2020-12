Câmbio já está mais próximo de R$ 5 em reconhecimento à agenda, diz Guedes - ( Foto: Estadão )

O ministro da Economia, Paulo Guedes, atribuiu nesta quarta-feira a desvalorização recente mostrada pelo dólar ao reconhecimento de investidores da agenda conduzida pelo governo. "O câmbio sofreu um overshooting sobrevalorização que também é explicado pela mudança na política monetária. Mas depois de bater em R$ 5,90 já está mais próximo de R$ 5 em reconhecimento de nossa agenda", disse o ministro ao participar, com palestra gravada, do Fórum Econômico Internacional das Américas.

Durante o evento em que transmitiu à comunidade internacional a atuação do governo no combate à pandemia, Guedes reafirmou que o coronavírus interrompeu o processo de contenção da dívida pública, mas que agora, com a retomada que ele classificou novamente como em forma de "V", o País retoma a pauta de reformas estruturais.

A ideia, destacou, será acelerar as reformas para transformar a recuperação cíclica em crescimento sustentável baseado em investimentos.

Ao tratar dos planos de desestatização, um dos caminhos para reduzir a dívida pública, Guedes voltou a citar a possibilidade de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) do banco digital da Caixa.

Ele salientou que com a inclusão de 64 milhões de brasileiros, que entraram no aplicativo do banco público para receber o auxílio emergencial, a Caixa tem hoje o maior banco digital do mundo.