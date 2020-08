Caixa Econômica reduz horário de atendimento a partir de amanhã

Agência da Caixa na Barão do Rio Branco em Campo Grande - (Foto: Reprodução)

A Caixa Econômica Federal informou que vai reduzir o horário de atendimento nas agências de todo o País. A partir de amanhã (18), as agências de Campo Grande passarão a funcionar em novo horário, das 8h às 13h, para o atendimento a serviços essenciais.

Por meio de nota o banco alega que não será preciso madrugar nas filas, pois todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas. Até então, o horário de atendimento era das 8h às 14h.

Os pagamentos do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS seguem os calendários já divulgados. Nesta terça-feira, começa o saque em espécie do Auxílio Emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1.

Calendário

Para os beneficiários do Saque Emergencial do FGTS, atualmente, podem fazer o saque em espécie os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro.

Beneficiários que tiveram as contas bloqueadas por indícios de fraudes devem se dirigir a uma agência de acordo com calendário escalonado por mês de aniversário.

O banco reforça que os recursos do Saque Emergencial do FGTS e do Auxílio Emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo podem enviar a documentação pelo próprio app.

Até o momento, o banco diz que pagou R$ 156,8 bilhões do Auxílio Emergencial para 66,2 milhões de pessoas. A Caixa orienta ainda os clientes a acessarem os serviços do banco por meio dos canais digitais.