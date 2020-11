BRF anuncia a criação de cerca de 3,4 mil novos postos de trabalho

A companhia do setor de alimentos BRF anunciou nesta terça-feira, 17, em nota, a criação de cerca de 3,4 mil vagas de trabalho até o fim do ano, em diversas áreas operacionais e administrativas de suas unidades no Brasil. Conforme a diretora de Gente para Supply da BRF, Idiara Manfre, a maioria é para cargos de entrada, pois, segundo ela, a empresa "prioriza o desenvolvimento e o encarreiramento dos colaboradores".

Os postos de trabalho, entre fixos e temporários, para serem preenchidos até o fim do ano, são de áreas como operação, agropecuária, logística, gestão, estratégia, inovação, qualidade, pesquisa e desenvolvimento, relações com investidores, sustentabilidade e tecnologia da informação, entre outras.

Além disso, a companhia informa que está com inscrições abertas, até o dia 28 de novembro, para o Programa Trainee Supply 2021, com 44 vagas para profissionais recém-formados em várias áreas.

Para ter acesso às informações e se inscrever, a companhia orienta o interessado a acessar o site da BRF Talentos ou a página da BRF na rede social Linkedin.