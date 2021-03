Brasil tem urgência de auxílio, proteção a emprego e financiamento, diz Doria

O governador João Doria durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes - Foto: Governo do Estado de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), destacou, ao anunciar que irá zerar imposto para leite e reduzir Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para carne, que o Brasil tem urgência no auxílio emergencial, na proteção ao emprego e financiamento, onde o principal responsável pelo apoio é governo federal e o Ministério da Economia.

Ele listou, nesta quarta-feira, 17, que três medidas, urgentes para o País, são todas responsabilidade do governo federal.

"O papel preponderante de apoio à economia é do governo federal, é responsabilidade do Ministério da Economia, olhar, atuar e proteger a economia do País", afirmou Doria.