Bolsonaro anuncia sanção de inclusão de micro e pequenas no Contribuinte Legal

O presidente Jair Bolsonaro anuncio, em transmissão pelas redes sociais nesta quarta-feira, 5, a sanção do projeto a inclusão de micro e pequenas empresas na Lei do Contribuinte Legal, que regulamenta a negociação de débitos com a administração federal - (Foto: Divulgação)

O presidente Jair Bolsonaro anuncio, em transmissão pelas redes sociais nesta quarta-feira, 5, a sanção do projeto a inclusão de micro e pequenas empresas na Lei do Contribuinte Legal, que regulamenta a negociação de débitos com a administração federal.

"Foram várias medidas propostas pelo governo desde o início da pandemia, já que a atribuição de medidas restritivas, por exemplo, segundo o supremo tribunal federal coube a Estados e Municípios. Então, aqui nós estamos praticamente fechando o leque de atendimento para manutenção de emprego", disse ele.

O senador Jorginho de Mello (PL-SC), relator do projeto, participou da transmissão ao lado de outros parlamentares. "Isso vai ao encontro que o micro e pequeno empresário sempre sonhou", disse Mello.