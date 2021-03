Bolsas de NY firmam alta e sobem mais de 1%, com recuo dos Treasuries

Bolsas de NY fecham em Alta - Foto: Reprodução

As bolsas de Nova York intensificaram nesta sexta-feira, 5, sua trajetória ascendente e já sobem mais de 1%, batendo máximas em alguns casos, após inverterem sinal com a melhora de ações do setor de tecnologia nos Estados Unidos. O movimento é apoiado pela queda nos rendimentos dos juros de longo prazo dos Treasuries, que chegaram a disparar hoje após a divulgação do relatório de geração de empregos nos EUA, em meio à expectativa de alta inflacionária no país. Às 15h50, o índice Dow Jones subia 1,37%, o S&P 500 avançava 1,36%, e o Nasdaq registrava alta de 0,95%.