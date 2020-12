Bolsas de NY fecham mistas com impasse fiscal, e recorde da Nasdaq por vacina

O Nasdaq subiu 0,54%, a 12.405,81 pontos - (Foto: Pixabay)

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quinta-feira (10) sem direção única. Se, por um lado, o impasse em torno de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos seguiu oferecendo cautela, por outro, boas expectativas por uma vacina contra a covid-19 deram fôlego ao índice Nasdaq, que terminou o dia em novo recorde, neste dia de estreia da AirBnb no mercado acionário de Wall Street.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,23%, aos 29.999,26 pontos, acompanhado pelo S&P 500, que cedeu 0,13%, a 3.668,10 pontos. O Nasdaq, porém, subiu 0,54%, a 12.405,81 pontos.

O Congresso americano teve mais um dia de indefinição nas tratativas entre democratas e republicanos por um novo pacote fiscal. Ainda que a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, tenham relatado avanços nas negociações, investidores continuam desconfiados e esperam sinais concretos para a tomada de risco firme.

Mas o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19 segue animando setores do mercado, que veem no imunizante a chave para a recuperação econômica total. A Agência de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) reuniu-se nesta quinta-feira para discutir eventual autorização para uso emergencial da vacina da Pfizer em solo americano. A decisão não foi anunciada até o fechamento dos negócios.

Algumas empresas de tecnologia, como a Apple (+1,20%) também ajudaram a impulsionar o Nasdaq. Para Edward Moya, analista de mercado financeiro da OANDA em Nova York, o prognóstico do setor é positivo. "As ações de tecnologia da mega capitalização podem ter alguns obstáculos regulatórios e de avaliação em vigor no próximo ano, mas é improvável que isso desencadeie um êxodo em massa", afirma. "A bolha tecnológica não está nem perto de estourar e pode crescer por um bom tempo".

Além disso, hoje, a Nasdaq ganhou uma nova empresa na sua listagem: a AirBnb. Com preço inicial da ação a US$ 68, o papel da companhia terminou o dia de estreia em alta de 112,81% a US$ 144,71.