Bolsas da Europa fecham em alta com melhora na reta final do pregão - (Foto: Estadão )

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 24, com melhora na reta final do pregão diante do restabelecimento do apetite por risco nos mercados financeiros. Apesar de preocupações com o aumento nas expectativas de inflação, o arrefecimento da pandemia e o avanço na campanha de vacinação forneceram ímpeto aos negócios.

O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou com ganho de 0,46%, a 413,21 pontos.

A sessão desta quarta-feira ficou marcada pela volatilidade, causada por temores derivados do rali nos juros de títulos públicos em economias avançadas. No entanto, perto do fechamento, as principais praças europeias firmaram alta, acompanhando a virada registrada em Wall Street.

Os ganhos são impulsionados pela otimismo em relação à covid-19. O Reino Unido já trabalha em um plano para relaxar o lockdown até junho e, de acordo com reportagem do Telegraph, esse prazo poderá ser encurtado se a imunização for bem-sucedida. Com isso, o FTSE 100, de Londres, avançou 0,50%, a 6.658,97 pontos.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,80%, a 13.976,00 pontos, depois que a Alemanha revisou para cima o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) no último trimestre de 2020, para um crescimento de 0,3% no confronto com os três meses anteriores.

O FTSE 100, de Milão, ganhou 0,69%, a 23.098,15 pontos, ajudado pelo salto de 9,16% na ação da Telecom (controladora da TIM Brasil), que informou lucro líquido 100 vezes maior no quarto trimestre de 2020 na comparação com igual período de 2019.

Em Paris, o CAC 40 se elevou 0,31%, a 5.797,98 pontos.

Nas praças ibéricas, o Ibex 35, de Madri, aumentou 0,21%, a 8.269,60 pontos, e o PSI 20, de Lisboa, se fortaleceu 0,11%, a 4.734,57 pontos.