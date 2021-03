Bolsas da Europa fecham em alta com dado forte na Alemanha e incerteza por vacina

Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta. - (Foto: GABRIELA DI BELLA/ARQUIVO/JC)

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 16, após indicador na Alemanha apontar para a contínua recuperação da confiança na maior economia do continente. O indicador ajudou investidores a deixarem em segundo plano as incertezas quanto à imunização contra o coronavírus, depois que vários países europeus suspenderam o uso da vacina da AstraZeneca após relatos de coágulos sanguíneos supostamente associados ao imunizante.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, encerrou com ganho de 0,88%, a 426,82 pontos.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) informou hoje que investiga os relatos de trombose em pessoas que receberam a dose da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, mas explicou que, no momento, não há evidências de conexão. França, Itália e Alemanha foram alguns dos países que pausaram a distribuição do produto, até que surjam novos indícios. A EMA disse que divulgará o resultado das apurações na quinta-feira.

Apesar das incertezas, os temores de atraso na campanha de vacinação não repercutiram nas bolsas. Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,66%, a 14.557,58 pontos, ajudado pelo salto de mais de 11% na ação da Vokswagen, que reportou hoje lucro operacional de 7,98 bilhões de euros no quarto trimestre de 2020.

Na Alemanha, pesquisa do Instituto ZEW revelou que o índice de expectativas econômicas saltou 71,2 em fevereiro para 76,6 em março. Segundo a Pantheon Macroeconomics, o dado mostrou que agentes econômicos já precificam um cenário de pandemia superada em médio prazo, apesar das lenta vacinação.

Em Londres, o FTSE 100 ganhou 0,80%, a 6.803,61 pontos. O papel do Netwest perdeu 1,46%, depois que a Autoridade de Condução Financeira (FCA, na sigla em inglês), que regula o sistema financeiro britânico, iniciou ação contra o banco por suposto envolvimento com lavagem de dinheiro.

O índice CAC 40, de Paris, subiu 0,32%, a 6.055,43 pontos, enquanto o FTSE MIB, de Milão, se valorizou 0,50%, a 24.261,12 pontos. Nas praças ibéricas, o Ibex 35, de Madri, aumentou 0,26%, a 8.657,70 pontos e o PSI 20, de Lisboa, registrou alta de 0,36%, a 4.835,17 pontos.