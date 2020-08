Bolsas da Ásia: Tóquio fecha em baixa com renúncia de Abe; outros mercados sobem

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 28, à medida que notícias sobre a renúncia do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, derrubaram a de Tóquio e outros mercados se valorizaram um dia após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, anunciar uma nova estratégia de política monetária.

O índice acionário japonês Nikkei encerrou os negócios de hoje em Tóquio em baixa de 1,41%, a 22.882,65 pontos, após relatos de que Abe renunciaria ao cargo por questões de saúde, o que se confirmou posteriormente. O premiê, que sofre de colite ulcerosa, disse que continuará no posto até um sucessor ser nomeado.

Em outras partes da Ásia, o tom positivo predominou, depois de Powell confirmar na quinta-feira, durante o simpósio de Jackson Hole, que o Fed vai passar a utilizar uma nova política baseada numa taxa de inflação média de 2%, em mais um esforço para ajudar a economia dos EUA a se recuperar do choque do novo coronavírus. A mudança sinaliza que as taxas de juros americanas deverão continuar próximas de zero por um longo período de tempo.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,60% hoje, a 3.403,81 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,97%, a 2.305,62 pontos, num dia de bom desempenho de ações ligadas a turismo, eletrodomésticos e alimentação.

Também ficaram no azul o sul-coreano Kospi, que se valorizou 0,40% em Seul, a 2.353,80 pontos, e o Hang Seng, que registrou alta de 0,56% em Hong Kong, a 25.422,06 pontos. Por outro lado, o Taiex recuou 0,53% em Taiwan, a 12.728,85 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana teve um pregão negativo, num momento em que a temporada local de balanços financeiros se aproxima do fim. O S&P/ASX 200 teve queda de 0,86% em Sydney, a 6.073,80 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).