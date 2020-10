Bolsas da Ásia fecham na maioria com ganhos, com alta em Xangai

As bolsas da Ásia não tiveram sinal único, nesta segunda-feira, 12. Na China, o pregão foi positivo, com alta superior a 2% em Xangai, mas Tóquio registrou leve baixa, com o iene forte pressionando ações de exportadoras do Japão.

A Bolsa de Xangai fechou com ganho de 2,64%, a 3.358,47 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 3,32%, a 2.396,11 pontos. A Guosheng Securities aponta que uma reformulação pela China no polo tecnológico de Shenzhen deve impulsionar o sentimento dos investidores e a valorização de ações para a maioria das companhias listadas com exposição aos negócios na cidade. Entre as mudanças há o relaxamento em restrições para investimentos estrangeiros no setor de alta tecnologia em Shenzhen.

No Japão, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,26%, em 23.558,69 pontos. Ações de montadoras recuaram em Tóquio, diante da força do iene e também de incertezas sobre o ritmo da recuperação global, após o choque da covid-19. Honda Motor caiu 1,8% e Yaskawa Electric, 5,4%, após esta última ainda ter projetado que cortará em mais de 50% os dividendos no atual ano fiscal.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 2,20%, em 24.649,68 pontos. Ações ligadas ao varejo e à tecnologia estiveram entre os destaques. A KGI Securities diz que o mercado local também está atento às negociações nos Estados Unidos por mais estímulos fiscais.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou ganho de 0,49%, a 2.403,73 pontos, na Bolsa de Seul, em sua oitava alta consecutiva. Ações de varejo, companhias aéreas e tecnologia puxaram os ganhos. GS Retail subiu 9,7% e Lotte Shopping, 5,8%, enquanto Korean Air Lines teve alta de 4,6%. Em Taiwan, o índice Taiex teve alta de 0,53%, a 12.955,91 pontos.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,49%, em 6.132,00 pontos. Houve ganhos mesmo com a pressão sobre ações ligadas a commodities, com relatos de que a China poderia reduzir compras do setor na Austrália. (Com informações da Dow Jones Newswires).