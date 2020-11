Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com foco na eleição dos EUA

Mercado de ações do Japão - (Foto: Kimimasa Mayama/EFE/EPA)

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 6, com investidores atentos à apuração dos votos da eleição presidencial dos EUA, que mantém o democrata Joe Biden na liderança pela conquista da Casa Branca.

Em Tóquio, o índice acionário japonês Nikkei subiu 0,91%, a 24.325,23 pontos, atingindo o maior patamar desde novembro de 1991, graças ao bom desempenho de ações dos setores financeiro e siderúrgico. Já o sul-coreano Kospi teve modesto ganho de 0,11% em Seul, a 2.416,50 pontos, mas garantiu o quinto pregão consecutivo de valorização, enquanto o Hang Seng registrou alta marginal de 0,07% em Hong Kong, a 25.712,97 pontos, e o Taiex subiu 0,42% em Taiwan, a 12.973,53 pontos.

Por outro lado, os mercados chineses ficaram no vermelho, após acumularem ganhos em sessões recentes. O Xangai Composto caiu 0,24%, a 3.312,16 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,77%, a 2.282,09 pontos.

O foco continua sendo a disputa presidencial dos EUA, que permanece indefinida. Biden mantém 264 votos no colégio eleitoral, contra 214 do presidente Donald Trump. Para assegurar a vitória, são necessários 270 votos. Nesta madrugada, a apuração dos votos mostrou que Biden reduziu sua desvantagem em relação a Trump nos Estado da Pensilvânia. Na Geórgia, Biden virou o jogo no início da manhã e agora lidera no Estado, com 917 votos a mais, e 99% dos votos apurados até agora.

Com as atenções voltadas para a eleição americana, a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) ficou em segundo plano. Como se previa, o Fed manteve ontem seus juros em níveis próximos de zero, mas ressaltou que a atividade da maior economia do mundo permanece "bem abaixo" dos níveis anteriores à pandemia do novo coronavírus.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominante na Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,82% em Sydney, a 6.190,20 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).