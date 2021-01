Bolsas da Ásia fecham em baixa generalizada

As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta terça-feira, 26, sucumbindo à realização de lucros após ganhos recentes, em meio a dúvidas sobre novos estímulos econômicos nos EUA e os últimos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,96% em Tóquio nesta terça, a 28.546,18 pontos, pressionado por ações de montadoras e ligadas a metais, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 2,14% em Seul, a 3.140,31 pontos, afetado por papéis de tecnologia e do setor automotivo. O Hang Seng teve queda de 2,55% em Hong Kong, a 29.391,26 pontos, também prejudicado pelo segmento de tecnologia, e o Taiex se desvalorizou 1,80% em Taiwan, a 15.658,85 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou perdas de 1,51%, a 3.569,43 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 1,98%, a 2.414,16 pontos.

Surgiram dúvidas sobre a capacidade do governo dos EUA de aprovar no Congresso americano um novo pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão.

Na segunda-feira, o presidente Joe Biden, disse estar "aberto a negociar" em meio a pressões de que a proposta seja enxugada.

Investidores também se preocupam com o avanço de casos de covid-19 em vários países e com o ritmo mais lento do que o esperado da vacinação nos EUA. Além disso, há temores sobre variantes do vírus que se disseminam com mais rapidez e podem ser resistentes a imunizantes. A Moderna disse na segunda que, por "excesso de zelo", irá testar se há necessidade de uma injeção extra contra novas cepas mais recentes.

Oceania

A bolsa australiana, a principal da Oceania, não operou nesta terça-feira devido a um feriado local.

* Com informações da Dow Jones Newswires