Bolsas da Ásia fecham em alta após PIB japonês e com expectativa de recuperação

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, na esteira de dados positivos de crescimento do Japão e em meio a expectativas de uma rápida recuperação econômica com as campanhas mundiais de vacinação contra a covid-19 e também novos incentivos fiscais nos EUA.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 1,91% hoje, a 30.084,15 pontos, ficando acima da marca psicológica de 30 mil pontos pela primeira vez desde agosto de 1990. Já em Seul, o sul-coreano Kospi avançou 1,5%, a 3.147,00 pontos, à medida que compras líquidas de ações por investidores estrangeiros continuaram positivas.

Os mercados de China, Hong Kong e Taiwan, por sua vez, permaneceram sem operar devido a feriados.

Dados publicados na noite de domingo (pelo horário de Brasília) mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão teve expansão real de 3% no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro, maior do que a alta de 2,3% prevista por analistas. Na comparação anualizada, a atividade econômica japonesa cresceu 12,7% em termos reais e 10,5% nominalmente.

Investidores na Ásia também acompanham os esforços de vacinação pelo mundo, que geram expectativas de recuperação da economia global, e monitoram as negociações do presidente dos EUA, Joe Biden, para aprovar no Congresso americano um novo pacote fiscal de até US$ 1,9 trilhão.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, e o S&P/ASX 200 se valorizou 0,91% em Sydney, a 6.868,90 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).