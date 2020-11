Bolsas da Ásia fecham em alta, após indicadores positivos e acordo comercial

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta segunda-feira, 16, com os ganhos chegando a superar 2% em alguns casos, após dados animadores da China e do Japão e da assinatura de um acordo comercial englobando 15 economias da região e do Pacífico.

Em Tóquio, o japonês Nikkei saltou 2,05% hoje, a 25.906,93 pontos, atingindo o maior patamar desde junho de 1991. Já o sul-coreano Kospi avançou 1,97% em Seul, a 2.543,03 pontos, o maior nível em 33 meses, o Hang Seng se valorizou 0,86% em Hong Kong, a 26.381,67 pontos, e o Taiex registrou alta de 2,10% em Taiwan, a 13.551,83 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,11%, a 3.346,97 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, 0,93%, a 2.289,82 pontos.

Ontem à noite, pelo horário de Brasília, China e Japão divulgaram indicadores que superaram as expectativas e mostram as duas potências asiáticas se recuperando do impacto da pandemia do novo coronavírus.

Na comparação anual, a produção industrial chinesa subiu 6,9% em outubro, mais do que o acréscimo de 6,5% previsto por analistas, enquanto os investimentos fixos avançaram 1,8% nos primeiros dez meses de 2020, acima do ganho de 1,6% estimado para o período. As vendas no varejo chinês, por sua vez, cresceram 4,3% em outubro ante igual mês do ano passado, menos do que o consenso do mercado (+4,6%), mas em ritmo mais forte do que em setembro (+3,3%).

Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) japonês se expandiu à taxa anualizada de 21,4% entre julho e setembro, o melhor resultado em pelo menos 40 anos e acima do avanço projetado por economistas, de 18,9%.

O bom humor também veio após a assinatura, no domingo (15), de um acordo comercial envolvendo 15 economias da Ásia e do Pacífico, incluindo China, Japão e Coreia do Sul. O pacto conhecido como Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP, na sigla em inglês), que deu origem à maior aliança comercial do mundo, tem o objetivo de gradualmente reduzir tarifas em várias áreas.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, mas o dia foi marcado por problemas técnicos que levaram o pregão a se encerrar quase uma hora antes do previsto. O S&P/ASX 200 avançou 1,23% em Sydney, a 6.484,30 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).