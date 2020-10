Bolsa de Valores B3 realiza leilão eletrônico da PPP da Sanesul em São Paulo

ETE de Douradina - (Foto: Divulgação)

Após meses de estudos e preparação, a Sanesul vai conhecer, por meio do leilão eletrônico da PPP, a empresa que será parceira no processo de universalização do sistema de esgotamento sanitário no Mato Grosso do Sul.

Quatro grandes consórcios participam do certame que será realizado pela B3 (Bolsa de Valores de SP) amanhã (23).

Uma vez conhecido o resultado, a empresa vencedora terá que apresentar, dentro dos prazos pré-estabelecidos, os investimentos necessários para viabilizar a meta de cobertura de esgotamento sanitário em todas as localidades já em operação pela Sanesul, ao todo 68 municípios são atendidos pela estatal.



De acordo com projeções levantadas durante as fases de preparação da PPP, a meta da universalização deve ser atingida num prazo de até 10 anos. A estimativa é de que sejam investidos RS 3,8 bilhões de reais.

A parceria vai de forma imediata aumentar a capacidade de projeção dos investimentos em todas as localidades atendidas pela Companhia de Saneamento no MS, consequentemente isso irá consolidar a universalização da coleta e tratamento do esgoto doméstico nesses municípios.

Walter Benedito Carneiro Junior, Diretor-presidente, André Luis Soukef Oliveira, Diretor de Administração e Finanças e Helianey Paulo da Silva, Diretor de Engenharia e Meio Ambiente estão em São Paulo para acompanhar o resultado do leilão.

“Não temos dúvida de que a PPP seja a melhor ferramenta disponível para atingir a meta da universalização. Com a chegada dos investimentos, a Sanesul que já é uma empresa sólida no mercado, se transformará numa das maiores empresas de saneamento do país e irá entrar para a história como sendo a primeira companhia responsável em universalizar o saneamento em um Estado brasileiro”, comenta o Diretor Presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr.