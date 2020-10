Mercado financeiro de Tóquio - (Foto: Kazuhiro Nogi/AFP)

A Bolsa de Tóquio anunciou há pouco que espera retomar os negócios na sexta-feira, 02 (horário do Japão). Os negócios foram interrompidos nesta quinta-feira (01) após uma falha técnica ter forçado a interrupção do pregão. A falha não tem relação com ataques hackers, segundo a Bolsa de Tóquio.