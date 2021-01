Boeing tem prejuízo maior que o esperado no 4º trimestre

A Boeing informou nesta quarta-feira que teve prejuízo líquido de US$ 8,42 bilhões (US$ 14,65 por ação) no quarto trimestre de 2020, bem maior do que a perda de US$ 1,01 bilhão (US$ 1,79) observada no mesmo período de 2019. Considerando-se ajustes, o prejuízo por ação entre outubro e dezembro foi de US$ 15,25, bem acima da perda de US$ 1,64 estimada por analistas consultados pela FactSet. Já a receita da fabricante de aviões americana caiu 14,6% na mesma comparação, a US$ 15,3 bilhões, mas superou o consenso da FactSet, de US$ 15,06 bilhões. Às 9h53 (de Brasília), a ação da Boeing tinha forte queda de 4,35% no pré-mercado de Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires).