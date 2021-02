BNP Paribas lucra mais do que o esperado no 4º trimestre

BNP Paribas prevê grande transformação em seguros no Brasil

O BNP Paribas, maior banco francês em ativos, divulgou nesta sexta-feira que teve lucro líquido de 1,59 bilhão de euros no quarto trimestre de 2020, valor 13,9% menor do que o ganho apurado em igual período de 2019, em meio a efeitos adversos da pandemia de coronavírus e a queda das taxas de juros a níveis recordes. O resultado, porém, superou a expectativa de analistas, que previam lucro de 1,21 bilhão de euros entre outubro e dezembro.

Já a receita do BNP diminuiu 4,5% na mesma comparação, a 10,83 bilhões de euros, mas ficou praticamente em linha com o consenso do mercado, de 10,88 bilhões de euros.

O índice de capital Tier 1 do BNP, uma importante medida da força de seu balanço, ficou em 12,8% no fim de dezembro, ante 12,6% em setembro e bem acima do patamar mínimo de 9,31% exigido pelo Banco Central Europeu (BCE).

Por volta das 5h25 (de Brasília), a ação do BNP subia cerca de 0,7% na Bolsa de Paris. (Com informações da Dow Jones Newswires).