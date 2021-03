BIS reelege presidente do BC alemão para novo mandato à frente de conselho

Dr. Jens Weidmann, presidente do Banco Central da Alemanha, afirma que a União Europeia não deve lançar um euro digital - (Foto: Reuters/Lisi Niesner)

O presidente do Banco Central Alemão, Jens Weidmann, foi reeleito presidente do conselho de diretores do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), informou a instituição nesta quarta-feira, em comunicado. O próximo mandato do dirigente, que ocupa a função desde 2015, começa em novembro e se estende até 2024.

O conselho é responsável por determinar a direção e as estratégias do BIS e supervisionar a administração.