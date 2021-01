BC divulgará resultado do Copom sempre a partir das 18h30 - ( Foto: Agência Brasil )

A Diretoria Colegiada do Banco Central aprovou nesta quarta-feira, 13, uma mudança no Regulamento do Comitê de Política Monetária (Copom). A partir de agora, as decisões do colegiado sobre a Selic (a taxa básica de juros) serão sempre divulgadas a partir das 18h30. Além disso, o segundo dia de reuniões do Copom começará às 14h30.

Até então, as decisões saíam a partir das 18 horas, após o fechamento do mercado financeiro.

Quando o horário do mercado mudava, encerrando mais tarde, o BC costumava fazer o mesmo com o Copom, adiando as decisões sobre a Selic também para mais tarde.

Posteriormente, a divulgação da Selic voltava a ser feito após as 18 horas.

Com a decisão desta quarta da Diretoria Colegiada, todas as divulgações ocorrerão após as 18h30, ainda que o mercado esteja fechado às 18 horas.