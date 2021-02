BB afirma que não houve renúncia por parte do presidente André Brandão

Jair Bolsonaro ameaçou demitir André Brandão do comando do Banco do Brasil após anúncio de plano de reestruturação - (Foto: Alan Santos/PR)

O Banco do Brasil se manifestou, por meio de Fato Relevante, sobre o noticiário acerca de uma eventual saída do seu presidente, André Brandão. A instituição afirma que não houve pedido de renúncia por parte do executivo, e que não tem conhecimento das fontes das notícias veiculadas.

Segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Brandão avisou o presidente Jair Bolsonaro que colocou o cargo à disposição, o que deflagrou uma corrida política pela sua vaga. Brandão foi claro no recado de que pretende ficar no banco até a escolha do seu substituto, mas não há condições de permanecer já que não houve entendimento entre e Bolsonaro desde quando o presidente criticou o plano de enxugamento de agências e corte de pessoal do banco.