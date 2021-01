Bank Of America surpreende com lucro líquido no 4º trimestre de 2020

Bank Of America - (Foto: Tom Hanslien/Divulgação)

O Bank Of America informou nesta terça-feira, 19, que registrou lucro líquido de US$ 5,5 bilhões no quarto trimestre de 2020, o equivalente a US$ 0,59 por ação, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,55. O resultado, contudo, representou uma queda em relação ao ganho de US$ 7 bilhões - US$ 0,74 por ação - em igual período de 2019. A receita do banco caiu quase 10% na mesma base comparativa, a US$ 20,1 bilhões, um pouco abaixo da projeção de US$ 20,6 bilhões do mercado. Em 2020 como um todo, o lucro líquido cedeu 35% ante o ano anterior, a US$ 17,9 bilhões, enquanto a receita recuou 6%, a US$ 85,5 bilhões. Após a divulgação do balanço, o papel do Bank Of America perdia 0,09% no pré-mercado da Bolsa de Nova York, por volta das 9h (pelo horário de Brasília).