Banco Santander realiza leilão de residências em MS com desconto médio de 38%

Apartamento em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O Banco Santander realiza um leilão de imóveis em Mato Grosso do Sul. Os descontos que chegam até 65% oferecem lances iniciais que variam entre R$ 44,8 mil e R$ 40,6 milhões até o dia 25 de março, no site da Sold Leilões, empresa do Grupo Superbid. No Estado, as residências oferecidas são de Campo Grande, Aparecida do Taboado e Cassilândia.

Além de MS, o leilão acontece no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Santa Catarina, Pará, Paraíba, Maranhão, Ceará, Goiás e Alagoas. O desconto médio dos imóveis é de 38%.

O Banco oferece facilidades no pagamento em todos imóveis, como parcelamento em até 60 vezes, crédito imobiliário e débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão. Lances condicionais, sujeitos a aprovação do vendedor. Todas as unidades estão disponíveis no site da SOLD através do link: www.sold.com.br/santander e em www.santanderimoveis.com.br. Os imóveis desocupados podem ser visitados mediante o agendamento pelo e-mail imoveis.sac@sold.com.br.

Apto de 48 m² na cidade de Campo Grande

Encerra em: 25 de março as 15 h

Lance inicial: R$ 44.880

https://www.sold.com.br/lote/ver/1604540

Casa de 913 m² na cidade de Aparecida do Taboado

Encerra em: 25 de março as 15 h

Lance inicial: R$ 411.840

https://www.sold.com.br/lote/ver/1604543

Casa de 150 m² na cidade de Cassilândia

Encerra em: 25 de março as 15 h

Lance inicial: R$ 71.638

https://www.sold.com.br/lote/ver/1604607