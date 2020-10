Banco do Canadá mantém taxa básica de juros em 0,25%

Dolar - (Foto: Agência Brasil)

O Banco do Canadá (BoC) informou que decidiu manter sua taxa básica de juros (overnight) em 0,25%, em comunicado divulgado nesta quarta-feira. A entidade afirmou que o país entrou em um período de crescimento mais contido, após a rápida expansão que seguiu a retomada da atividade econômica.

O BoC divulgou também que está reajustando o seu programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) para títulos de longo prazo, "que têm influência mais direta nas taxas de empréstimo mais importantes para famílias e empresas". Além disso, o banco irá reduzir o total de compras gradualmente, para pelo menos US$ 4 bilhões por semana.

Projetando a situação nos próximos meses, o banco central canadense afirma que o aumento das infecções por covid-19 em todo o mundo provavelmente pesará sobre as perspectivas econômicas globais, e o crescimento continuará a depender fortemente do suporte de governos.

O BoC disse que manterá a taxa básica de juros "no limite inferior efetivo até que a folga econômica seja absorvida, de modo que a meta de inflação de 2% seja alcançada de forma sustentável". Segundo o banco, isso não deve acontecer até 2023.

A instituição projetou contração de 5,7% na economia do Canadá em 2020, menos do que a de 7,8% anteriormente divulgada. Em 2021, espera crescimento de 4,2%, seguido de avanço de 3,7% em 2022 no Canadá.