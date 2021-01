Bancários do Banco do Brasil paralisam as atividades nesta sexta-feira, 29

Greve nas agencias do BB - (Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira, dia 29, os serviços nas agências do Banco do Brasil em Campo Grande e no interior do estado estarão suspensos durante todo o dia. A paralisação ocorrerá em todo o Brasil e será um protesto dos bancários contra a reestruturação anunciada pelo banco.

O plano de reestruturação prevê o fechamento de centenas de agências, postos de atendimento e escritórios em todo o país, além da demissão de 5 mil funcionários.

As mudanças podem atingir 690 bancários na capital e no interior do estado. Na base do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região, há atualmente cerca de 60 unidades do Banco do Brasil, com a reestruturação, pelo menos, três agências serão fechadas e três serão transformadas em postos de atendimento.

Em nota divulgada na segunda-feira (25), a presidente do Sindicato dos Bancários, Neide Rodrigues, reforçou o apoio à classe. “O sindicato tem se mantido ativo nos protestos e tentativas de negociações com o banco, os prejuízos desse desmonte não atingem apenas os bancários, mas também toda a população que vai sofrer com o fechamento de agências e cortes de funcionários. Reforço a importância da participação de todos, pois o sindicato sozinho não tem força, a gente faz o movimento, mas o sucesso depende do envolvimento de cada um dos trabalhadores”, afirmou em nota.