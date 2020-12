Balança comercial dos EUA tem déficit de US$ 63,1 bilhões em outubro

Balança comercial - (Foto: Estadão)

A balança comercial dos Estados Unidos apresentou déficit de US$ 63,1 bilhões em outubro, acima dos US$ 62,1 bilhões registrados em setembro, informou o Departamento de Comércio americano nesta sexta-feira, 4. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam déficit maior, de US$ 64,8 bilhões.

As importações cresceram US$ 5 bilhões no período, a US$ 245,1 bilhões, enquanto as exportações subiram US$ 4 bilhões no mesmo intervalo, a US$ 182,0 bilhões.

O déficit registrado na balança comercial de setembro foi revisado de US$ 63,86 bilhões para US$ 62,1 bilhões.